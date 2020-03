Le coordonnateur du mouvement FRAPP/France dégage a signé sa première sortie médiatique ce vendredi 13 mars 2020 après son séjour carcéral de trois mois au Camp Pénal de Liberté 6. L’activiste qui a été arrêté lors d’une manifestation non autorisée à Dakar a parlé de son arrestation mais aussi de sa libération qu’il aurait appris avec tout le monde, à la télévision.

“Ils m’ont libéré illégalement”

En parlant de sa mise en liberté, Guy Marius Sagna s’est voulu radical, selon lui sa libération ne s’est pas faite dans le respect de la réglementation de même que son arrestation qui pour lui a été arbitraire : “Ma libération est illégale…Quand Me Amadou Sall est venu me dire qu’il est mandaté par le FRN pour me défendre, j’ai accepté tout en lui disant que mes avocats préparent une conférence de presse. Et comme tous les Sénégalais, j’ai vu la demande de liberté provisoire à la télévision” a soutenu l’activiste.

Rappelons que Guy Marius Sagna avait été arrêté avec d’autres manifestants dont l’universitaire Babacar Diop, professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le membre du mouvement de refus citoyen “Nio Lank” avait été maintenu en détention malgré plusieurs recours introduits par ses avocats alors que l’ensemble des personnes qui avait été arrêtées avec lui avaient obtenu la liberté provisoire. Décision qui avait été jugée arbitraire par les membres du collectif Nio Lank qui dénonçaient une “volonté de maintenir Guy Marius Sagna en prison” de la part des autorités.