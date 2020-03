Alors que le Sénégal compte à ce jour 27 cas de contamination au coronavirus Covid-19 dont deux cas de guérison, certaines informations sur la pandémie ont été jusque là véhiculées dans le média et les réseaux sociaux. Une situation qui a poussé le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr à saisir le procureur contre les auteurs de ces déclarations, le communicateur traditionnel Mbaye Pekh et la voyante très populaire, Selbé Ndom ont été entendu par les enquêteurs.

Abdoulaye Mbaye Pékh revient à de meilleurs sentiments

Le célèbre communicateur traditionnel a été convoqué par la section de recherches de la gendarmerie de Colobane suite à la plainte du ministre de la santé contre les auteurs de fakenews. Ce dernier avait déclaré dans une vidéo que le coronavirus n’existait pas dans la ville sainte de Touba comme l’affirment les informations officielles. “Il n’y a pas de coronavirus à Touba” avait déclaré Mbaye Pékh. Une déclaration qui avait été fustigée par une partie de l’opinion. Selon IGFM, Abdoulaye Mbaye Pékh aurait été relâché après son audition. Il déclare s’associer prochainement avec ses pairs pour vulgariser les bonnes mesures à prendre face au Covid-19.

Sélbé Ndom convoquée à son tour

Rfm informe que la voyante Sélbé Ndom a également été convoquée par le section de recherches pour avoir fait une déclaration similaire. Cette dernière aurait affirmé qu’il n’existait pas de coronavirus au Sénégal : “le coronavirus n’existe pas au Sénégal… c’est seulement le paludisme, car avec le changement de climat les gens tombent malade“.

Dans le but de stopper la prolifération de ses fausses informations, la gendarmerie a également émis un communiqué pour rappeler les dispositions prévues dans le code pénal face à ce phénomène.