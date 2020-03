Vivant dans une situation de misère, une étudiante guadeloupéenne en France se demande si elle ne va pas se prostituer afin de subvenir à ses besoins. C’est dans une lettre ouverte publiée par le groupe UBS en luttes le 5 mars dernier que l’étudiante nommée pour la circonstance Clémentine a raconté son histoire. Âgée de 19 ans, Clémentine est étudiante en première année de licence en Lettres moderne à l’Université Bretagne Sud de Lorient.

Bénéficiaire d’une bourse, Clémentine est venue en Août 2019 en France pour les cours avec un cursus d’accompagnement personnalisé. Avec des parents modestes, Clémentine a des difficultés à joindre les deux bouts avec son allocation mensuelle de 455 €. Ne bénéficiant pas de logement étudiant de la part du CROUS, elle a dû louer sur fonds propre un studio de 18m2 au prix de 350 euros. La moderniste a précisé par ailleurs dans sa lettre qu’elle bénéficie d’une Aide personnalisée au logement (APL) de 282 € par mois. Mais dans ces fonds, elle a précisé qu’elle doit encore payer des factures de 150 € le mois. « Une fois mes factures payées au début du mois, je dois finir le mois avec 50 euros » a-t-elle notifié.

Les suggestions des internautes

En effet, c’est face à cette situation que l’étudiante, ne pouvant se nourrir convenablement et se « soigner correctement », a énoncé : « Je me questionne à l’idée de me prostituer pour avoir un peu d’argent». Une affirmation qui a écœuré les internautes et qui l’ont apprécié diversement. « Peut-être que cet étudiant peut se tourner vers les associations de Lorient pour lui venir en aide ??? Quelle tristesse de lire ces maux ! Bienvenue en France en 2020» a suggéré un commentateur de la lettre qui a été partagée des milliers de fois.

Par ailleurs, d’autres lui ont proposé de trouver de petits jobs afin d’arrondir ses revenus. Une chose qui n’est pas facile selon Clémentine qui se justifie : « À cause de mon emploi du temps, on ne m’accepte pas tout de suite, … Je suis partie dans un but, réussir mes études. » Face à ceux qui n’éprouvant aucune sympathie à sa situation, et qui ont plutôt préféré la prendre à partie, la guadeloupéenne a affirmé que « ce sont des personnes qui ont les moyens, qui se permettent de juger sans savoir. »