C’est un nouveau tacle en règle que l’ancien président François Hollande a réservé à son successeur Emmanuel Macron. Si le premier a contribué à la popularité du second, il n’empêche que les deux n’entretiennent pas de très bonnes relations depuis les dernières élections présidentielles. Depuis les deux anciens collaborateurs ont échangé plusieurs mots durs par médias interposés. Cette fois-ci, François Hollande s’attaque au projet de réforme des retraites initié par son successeur, plus précisément à la volonté de recourir au 49-3.

Hollande trouve cela «dommage pour la clarté» du texte

Le passage en force du texte des retraites très controversé en France n’est pas du goût de l’ancien président. Sur RTL, M. Hollande dénonce donc un usage non nécessaire, mais qui porte aussi préjudice à la clarté du texte. «Je pense qu’il n’y avait pas d’urgence absolue» lâchera-t-il avant de prévenir Macron que cette situation va créer une frustration et une colère de plus au sein de la population française. Voilà donc le président Macron averti !