Le gouvernement l’a annoncé et ne cesse de le répéter, l’État français saura se montrer à la hauteur de la crise sanitaire et financière qui touche actuellement le pays, l’Europe, mais également le monde. Résultat, de nouveaux crédits ont été annoncés par l’exécutif afin de soulager la trésorerie des petites et moyennes entreprises.

Dès mercredi prochain, des prêts allant jusqu’à représenter trois mois de chiffre d’affaires, vont être débloqués par les banques afin d’aider les PME à continuer leur activité. Une annonce confirmée hier, lundi, par la Fédération bancaire française, la FBF. Bien évidemment, ces prêts se feront à conditions très avantageuses, de quoi permettre aux entreprises de se remettre sur pied une fois la crise passée et l’activité prête à reprendre. Par exemple, le taux fixé sera de 0.25%.

Le gouvernement français débloque une aide aux PME

Une annonce qui intervient quelques jours après que le gouvernement français ait annoncé une aide exceptionnelle de 300 milliards d”euros d’emprunts accordée par les banques. En outre, la France et la BCE, la banque centrale européenne, ont également décidé de mettre en place une série de mesures visant à permettre aux banques européennes et françaises de soutenir les entreprises qui se retrouvent dans le besoin à cause de l’arrêt de leur activité.

Les banques suivent le mouvement

Dès mercredi, le réseau de banques françaises sera complètement opérationnel et en mesure de collaborer avec les PME qui le souhaitent. Une information confirmée par Frédéric Oudéa, grand patron de la Société Générale, mais également président de la Fédération bancaire française, qui se félicite de cette main tendue. Autre point positif et avantageux pour les patrons en difficultés, ces derniers bénéficieront d’une année avant de pouvoir commencer à rembourser, le temps que l’entreprise reprenne son activité et se stabilise. Le prêt pourra alors être remboursé entièrement ou payé de manière échelonnée.