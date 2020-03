Le Coronavirus continue d’occuper l’actualité dans le monde. Malgré les mesures annoncées par l’actuel locataire de l’Elysée visant à limiter la propagation du virus sur le territoire français, nombreux sont ses compatriotes qui ont visiblement fait l’option de ne pas s’y conformer. Contrairement aux recommandations de Macron demandant aux Français de limiter leur déplacement, plusieurs d’entre eux seraient sortis ce dimanche pour faire des rassemblements comme si de rien n’était.

Selon les propos du ministre français de l’Education, cette difficulté à se conformer aux prescriptions réside dans le fait que la France appartienne à des sociétés de Liberté. Mais le constat devra amener le gouvernement français à changer de fusils d’épaule face à l’épidémie du Coronavirus.

“On serait amenés à prendre des mesures de confinement”

« Hier, les gens sont beaucoup sortis, ont continué à faire des fêtes, à se rassembler. […] Si les choses continuaient comme ça, on serait amenés à prendre des mesures de confinement. », a notamment averti Jean-Michel Blanquer, ministre français de l’Education selon les informations relayées par le média “Brut”. Il indique que le continent européen est désormais l’épicentre du Covid-19. Aussi, a-t-il rappelé l’importance du confinement.

A l’en croire cela nécessite de l’autodiscipline et du civisme. Le confinement général à cause de ce virus est l’option qui est de plus en plus envisagée selon l’officiel français. Elle serait probablement accompagnée d’autres mesures restrictives supplémentaires selon les précisions qu’il a apportées. Rappelons qu’en Italie, la mesure relative au confinement est entrée en vigueur depuis plusieurs jours. Il est le pays le plus touché par cette épidémie sur le continent européen.