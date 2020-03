L’appel du ministre de l’Agriculture semble avoir été entendu. En effet, il y a quelques jours, ce dernier invitait toutes les personnes actuellement au chômage, susceptibles de travailler, à rejoindre les champs et les agriculteurs afin de les aider à produire en masse. Un appel qui a été entendu par 40.000 personnes à ce jour.

En effet, quelques heures seulement après l’appel lancé par Didier Guillaume, un site internet a été lancé afin de recenser celles et ceux qui souhaitent rejoindre les agriculteurs afin d’aider ces derniers à produire en masse et surtout, combler le manque de personnel dû aux défections des saisonniers suite au covid-19. En moins de 24 heures, ce sont 40.000 candidats qui se sont manifestés, faisant de cet appel un succès inattendu.

Le ministère de l’Agriculture lance un appel

Sur ces 40.000 candidats, plus de la moitié ont parfaitement rempli les fiches de demandes (profil, disponibilité etc). Le reste des candidats n’a pas encore eu le temps de parfaire les inscriptions, le site www.desbraspourtonassiette.wizi.farm ayant planté à cause d’un trafic un peu trop important sur la plateforme. Toutefois, la page est revenue à la normale et les personnes ayant tenté de s’inscrire seront rapidement recontactées afin qu’elles puissent terminer leur inscription.

Le travail avant tout

L’idée ici, est de permettre aux agriculteurs de collaborer avec du personnel local, de proximité, afin d’éviter des déplacements inutiles. En effet, si la campagne représente le grand air, le covid-19 lui, continue de sévir un peu partout sur le territoire français et que ce soit en ville ou dans les champs, la maladie peut s’attraper relativement facilement. En outre, cet appel lancé est un appel au travail et non pas un appel à l’évasion et au refus du confinement.