L’épidémie de coronavirus apparu dans la ville de Wuhan au centre de la Chine, continue de frapper la France. En effet, la maladie a entraîné plus de 5400 personnes infectées, 400 cas graves hospitalisés et 127 décès enregistrés. Pour faire face au manque de gel hydroalcoolique permettant de limiter la propagation du virus, le leader mondial du luxe, le groupe français LVMH a fait savoir qu’il allait fabriquer cette substance à grande échelle sur trois de ces sites de production de cosmétiques et de parfums.

Les gels seront livrés dans 39 hôpitaux

L’annonce a été faite par le groupe français LVMH, hier dimanche 15 mars 2020. Les usines où les gels hydroalcooliques seront fabriqués sont l’usine de Givenchy à Beauvais, l’usine de la marque Guerlain à Chartres et celle de Dior à Saint-Jean-de-Bray, à proximité d’Orléans. Ainsi ils seront gratuitement livrés en priorités aux autorités sanitaires françaises, dans les 39 hôpitaux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

12 tonnes de gel hydroalcoolique

Le groupe LVMH a par ailleurs souligné que la décision a été prise par le patron lui-même, Bernard Arnault. Un total de 120 000 flacons soit 12 tonnes de gel hydroalcoolique doivent être produites cette semaine et pourraient augmenter compte tenu de la situation. A en croire certains médias français, le groupe L’Oréal devrait aussi annoncer des mesures similaires à celles de LVMH.