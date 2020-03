L’épidémie du coronavirus continue de gagner du terrain en occident alors que, en Chine son foyer initial, on constate un net recul depuis quelques jours. En France, avec l’explosion des cas de contamination, le gouvernement du président Macron a décidé de prendre le taureau par les cornes. Après l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, c’est désormais de nouvelles mesures drastiques que prend le gouvernement pour faire face à la situation.

Désormais, tous les lieux publics non “indispensables à la vie du pays” seront fermés. En clair, les bars, les discothèques, les cinémas et autres lieux similaires seront dorénavant fermés. Par contre les supermarchés, les pharmacies, les stations-services, les banques etc pourront toujours servir leurs clients dans toute la France. Des restrictions inimaginables il y a quelques mois, mais qui sont nécessaires avec les conditions actuelles : “Notre objectif est de vous protéger” a lancé le premier ministre français lors de son allocution. Concernant les transports en public, pas d’arrêt prévu, par contre Edouard Philippe appelle les français à limiter autant que possible leurs déplacements, surtout entre villes; il appelle pour finir les français à la discipline dans le respect des nouvelles règles