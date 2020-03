Si les autorités françaises sont véritablement inquiètes pour leurs concitoyens dans le cadre de l’expansion de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement un peu partout dans le monde, dans le rang des citoyens, la dangerosité du Covid-19 semble ne pas être encore perçue. C’est ce qui ressort du constat fait par le locataire de l’Elysée, Emmanuel Macron, lors d’une visite qu’il a effectuée à l’Institut Pasteur de Paris, qui pense que les français ne suivent pas les consignes données par le gouvernement.

«Quand je vois que des gens continuent à aller au parc, à se mettre ensemble, à aller à la plage ou à se ruer dans les marchés ouverts, c’est qu’ils n’ont pas compris les messages» a affirmé le Président en présence des hommes des médias. Il a estimé que les mesures ne sont pas « parfaitement respectées » et que plusieurs de ses concitoyens prennent encore à la légère les différentes dispositions.

En effet, selon le ministère de l’Intérieur, après les différentes mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus, en l’espace de trois jours, plus de 4.000 amendes ont été données pour violation du confinement. A cet effet, une contravention de 135 euros est appliquée à tout contrevenant des mesures d’interdiction de quitter sa maison. Par ailleurs, afin d’encadrer et de faire respecter ces différentes mesures, 100.000 policiers et gendarmes ont été déployés dans les rues.

Des nouvelles mesures

Vu ces différents constats, les autorités ont encore pris ce jeudi de nouvelles mesures restrictives. Il s’agit d’arrêtés préfectoraux qui interdissent l’accès aux plages de tout l’arc méditerranéen, de la Corse et de plusieurs départements de la façade atlantique. A Bordeaux, les quais de la Garonne ont été également interdits d’accès.