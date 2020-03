En France, une vidéo circule sur la toile depuis hier dimanche et fait assez de polémique. Il s’agit d’une vidéo dans laquelle on aperçoit un homme en train de verser sa poubelle dans la Chézine, une rivière qui se déverse dans la Loire à Nantes. La vidéo a été filmée par l’une des voisines du contrevenant depuis sa fenêtre. Dans l’élément qui a été publié sur Facebook avant d’être partagé à plusieurs reprises sur twitter, on entend une voix, qui dit : « Je vous préviens, je la mets sur les réseaux sociaux » avant de poursuivre, « vous êtes complètement abruti. »

Choqués par l’acte de ce boulanger situé au quartier Canclaux à Nantes, les commentateurs ont entrepris des démarches afin de le détecter pour défouler sur lui leur fureur.

Les associations environnementales condamnent

Dans le rang des associations de protection de l’environnement, l’acte est également fortement condamné. « Nous sommes choqués par ce comportement déplorable. Il ne s’agit pas ici d’un fait de pollution majeure mais nous rappelons que jeter des éléments dans la nature, notamment s’ils nuisent à la faune, peut donner lieu à d’importantes sanctions financières, jusqu’à 75.000 euros d’amende, » a notifié Benjamin Hogommat, juriste de l’association France nature environnement, qui a signalé l’élément à l’office français de la biodiversité.

Approchés par le média Ouest-France, les responsables de la boulangerie en la personne de la cogérante, sœur du protagoniste de la vidéo, ont donné leur version des faits. « La chambre froide est tombée en panne dans le week-end. La nourriture a chauffé et tout était à jeter. Plus de 800 euros de denrées périssables, » a-t-elle confié au journal.

Elle a reconnu par ailleurs que son frère a « pété un câble » avant de dénoncer les attaques dont ils sont victimes de la part des internautes.