Les exportations de gaz du Nigéria vers le Bénin, le Ghana et le Togo ont repris. C’est la West African Pipeline Company (WAPCo), qui a donné l’information dans un communiqué en date du jeudi 27 février 2020. Cette remise en service du gazoduc marque la fin des travaux d’inspection et de nettoyage qui s’effectuaient sur l’infrastructure.

La fin du programme d’inspection aidera WAPCo à offrir un service fiable et amélioré à ses clients au Ghana, au Togo et au Bénin dans leurs efforts visant à favoriser un meilleur accès à une énergie abordable et fiable pour la croissance économique. C’est en tout cas ce qu’indique le communiqué de la compagnie ouest-africaine.

Les travaux ont pris fin plus tôt

Il faut noter que les travaux d’inspection et de nettoyage ont pris fin plus tôt puisqu’ils devaient normalement s’achever au terme de ce mois de mars. Il y a donc eu une certaine célérité dans les choses. Une bonne nouvelle pour les pays qui se font livrer le gaz par cette infrastructure.

Pour rappel, plusieurs sociétés contrôlent le gazoduc. Il s’agit notamment de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), de Chevron, de Shell et Takoradi Power Company.