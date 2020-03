Cela fait plusieurs années maintenant, qu’Haïti est en chute libre au fond d’un gouffre sans fin. Il faut dire que ce pays des Caraïbes a connu de nombreux soubresauts politiques et des catastrophes environnementales qui ont durement impacté sur son développement et la cohésion au sein de sa population. Le pays est sous perfusion de l’aide internationale.

La crise politique en Haïti a connu un tournant majeur en mars 2019 lorsque le Premier ministre de l’époque, Jean-Henri Céant a rendu sa démission à la suite d’un long blocage politique qui l’a empêché de mettre en œuvre son programme gouvernemental. Pour assurer l’intérim à la tête du gouvernement, le président Jovenel Moïse avait alors nommé Jean-Michel Lapin. Ce dernier n’a pas pu faire mieux que son prédécesseur se heurtant à une certaine austérité au niveau de l’assemblée nationale.

L’oiseau rare a t-il été trouvé

Toutes les négociations qui furent menées au sein de la classe politique et qui avaient pour but de trouver un consensus afin de former un nouveau gouvernement ont toutes échoué. Pour repartir sur de nouvelles bases, Jovenel Moïse a nommé ce Lundi 02 mars, un nouveau Premier ministre en la personne de Joseph Jouthe.

Monsieur Jouthe aura la très lourde tâche de mener des discussions qui vont permettre au pays d’entrevoir le bout du tunnel. ” J’ai fait (le) choix du citoyen Joute Joseph comme nouveau Premier ministre. Ce dernier est appelé à former, dans les meilleurs délais, un gouvernement d’ouverture et de consensus, capable de répondre aux urgences de l’heure“ a livré le président haïtien sur son compte Twitter