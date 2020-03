En Iran, le coronavirus continue de se propager à une vitesse folle. À ce jour, pas moins de 1 501 personnes ont été confirmées comme étant malade alors que 77 autres sont malheureusement décédées des suites de complications liées à la maladie. Face à l’urgence de la situation, les autorités ont d’ailleurs reçu de l’aide de la part de diverses nations, dont la France et l’Allemagne, elles aussi touchées.

Mais ce qui choque particulièrement en Iran, c’est bien le fait que de nombreux représentants politiques sont directement contaminés. Après Iraj Harirchi, vice-ministre de la Santé, ce ne sont pas moins de 23 élus parlementaires qui ont été officiellement touchés par la maladie. Une information confirmée par le patron du Parlement iranien, Abdurrza Misri. Mohammed Mirmohammad, membre du Conseil de discernement, supposé conseiller le Guide suprême est décédé le 2 mars dernier tandis que Masoumeh Ebtekar, vice-présidente de la République islamique a elle aussi été touchée.

L’ampleur de la maladie, minimisée ?

Selon ce dernier, ces députés ont été en relation directe avec des personnes malades. Face à l’urgence et aux problèmes liés à la propagation expresse du virus, Misri a ajouté que les rencontres organisées entre les nouveaux députés récemment élus et les citoyens iraniens allaient être annulées afin d’enrayer l’épidémie et surtout, protéger celles et ceux qui représentent le peuple. Reste maintenant à définir la véritable ampleur du problème. Pour beaucoup, le gouvernement tente de minimiser l’impact du coronavirus sur la santé des Iraniens.