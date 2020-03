Invaincus pendant 44 rencontres dans le championnat anglais, les Reds de Liverpool sont tombés ce samedi face à Watford. Une défaite qui anéantit les chances de Liverpool d’égaler le record d’invincibilité détenu par Arsenal (49 matchs sans défaite) en Premier League. Le jeune attaquant Sénégalais, Ismaïla Sarr a été le principal artisan de cet exploit de Watford qui inflige une lourde défaite aux coéquipiers de Sadio Mané (3-0).

Un doublé et une passe décisive

Le premier but de Watford a été marqué par le compatriote de Sadio Mané, Ismaïla Sarr à la 54ème minute. Le jeune attaquant profitera d’une passe de Deeney pour renouveler l’exploit en doublant la mise six minutes après l’ouverture du score. L’issue de la rencontre est scellée à la 72ème minute par Deeney qui marquera le troisième but sur un service d’Ismaïla Sarr qui a été décisif dans cette rencontre. Score final, trois buts à zéro en faveur de Watford.

Sadio Mané félicite son adversaire du jour et compatriote

Les hommes de Jürgen Klopp passent également à à côté du record des Citizens de Manchester City qui ont enchaîné 19 victoires au cours de la saison 2017-2018. S’exprimant au micro de Being Sport après la rencontre, Sadio Mané a tenu à saluer la performance de son compatriote : “C’est un jour de défaite et je tiens à féliciter Ismaïla Sarr qui a fait un excellent match. ça lui fera du bien…”.