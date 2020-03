Les rebondissements n’en finissent plus dans le conflit qui oppose le mythique acteur de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp à la sublime actrice Amber Heard. Les deux vedettes d’Hollywood filaient le parfait amour il y a quelques années avant que leur relation ne vole en éclat par la suite. Les deux personnalités règlent désormais leurs différends au niveau de la justice. Amber Heard accuse Depp de violences conjugales et dans le même temps, l’acteur poursuit son ex-compagne pour diffamation.

Depuis le début de l’affaire, Johnny Depp accuse Amber Heard de se livrer à un faux jeu en racontant des mensonges sur sa personne. Il a plusieurs fois signifié que c’est l’actrice d’Aquaman qui a été violente envers lui durant leur relation.Tout récemment, l’actrice Winona Ryder, ancienne compagne de Depp a livré un témoignage qui plaide en faveur de l’acteur de Pirates des Caraïbes.

Depp, protecteur et attentionné

Dans une lettre remise au tribunal, Winona Ryder notifie qu’elle ne peut tout simplement pas croire les accusations de violences conjugales qui visent son ex, Johnny Depp car ce dernier a toujours été un homme attentionné et protecteur. Elle ajoutera que durant le temps (4 ans) qu’a duré sa relation avec Johnny Depp, l’acteur n’a jamais été violent envers elle.

“Il n’a jamais été violent avec moi et n’a, au grand jamais été abusif envers moi. Il n’a jamais non plus été violent ni abusif envers qui que ce soit. Je ne connais Johnny que comme un homme vraiment bon, incroyablement aimant, extrêmement attentionné qui a été tellement protecteur avec moi et les gens qu’il aime. Je me sentais vraiment en totale sécurité avec lui” a signifié Winona Ryder qui fait là une description de Depp carrément à l’opposé de la version d’Amber Heard.