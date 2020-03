Ce lundi, alors que le Covid-19, poursuivait sa course folle et que le monde enregistrait déjà plus de 175 000 cas confirmés; le président américain Donald Trump dans un tweet faisait référence au virus comme étant un “virus chinois“. Une déclaration qui aurait suscité de vives réactions de la Chine , et aggravé une tension diplomatique entre les deux pays déjà exacerbée par des mois de guerre commerciale.

Pékin refuse la stigmatisation

Ce lundi, alors que le milliardaire chinois, Ma, prévoyait pour l’Afrique des mesures de prévention ; le président américain, Donald Trump, après avoir prononcé, une allocution à la Maison-Blanche annonçant une possible économique récession, faisait sur twitter une publication. «Les États-Unis soutiendront puissamment les industries, comme les compagnies aériennes et autres, qui sont particulièrement touchées par le ‘’virus chinois’’. Nous serons plus forts que jamais! » écrivait en substance le président américain.

Ce mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, déclarait lors d’un point de presse : « Certains politiciens américains sont tentés de stigmatiser la Chine (…) Nous exhortons les États-Unis à mettre fin à cette pratique ignoble. Nous sommes très en colère et nous nous y opposons fermement ». Toujours selon l’officiel chinois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la communauté internationale auraient clairement « déconseillé » toute liaison du virus à des pays et régions spécifiques, notamment à la Chine ou à la ville de Wuhan, premier foyer du virus ; pour « éviter toute discrimination ou stigmatisation ».

Blâme réciproque

Il y a quelques jours c’était la Chine, qui aurait accusé par l’intermédiaire de Zhao Lijian, haut responsable du ministère chinois des Affaires étrangères ; l’armée américaine d’avoir amené le virus à Wuhan. Des déclarations qui aurait valu à Cui Tiankai l’ambassadeur chinois aux USA, de sévères remontrances de la part de l’administration Trump et vu le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, émettre de « fortes objections américaines », selon la presse, lors d’un appel téléphonique avec le Chef de la diplomatie chinoise Yang Jiechi.