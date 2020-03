En mars 2018, lors d’une interview sur une radio locale du Nigeria; La pop star Ayo Balogun populairement connue sous le nom de Wizkid avait révélé que la monogamie n’était pas pour lui et que toutes ses petites amies savaient qu’il n’était pas homme à être avec une seule femme. Dimanche dernier, sur la toile l’artiste révélait qu’il serait à pied d’œuvre pour faire de la star américaine Rihanna, la quatrième roue de son carrosse.

Trois enfants, trois mères, et pourquoi pas Rihanna ?

Wizkid, la star aux multiples récompenses et aux nombreux tubes, était assurément l’un des artistes nigérians les plus en vogue de son temps. Une renommée qui n’allait pas sans son cortège de sollicitations amoureuses notamment de la gente féminine. Des femmes, le jeune artiste de 29 ans en aurait fait grande consommation très tôt. En 2018, alors qu’il révélait ne pas être homme à avoir une seule « épouse » révélant derechef son affinité pour la polygamie , très courante au Nigéria et notamment dans la société Yoruba dont est issu la star ; Wizkid avait déjà eu 03 enfants de trois mères différentes .

Dimanche dernier, faisant le buzz sur la toile, la star s’était laissé aller à insinuer que l’idée avancée par un internaute, comme celui de faire à « Rihanna un enfant », n’était pas aussi saugrenue qu’elle pouvait y paraitre. Mieux, la star avait laissé entendre qu’il serait même sur ce dossier à pied d’œuvre. Sur Twitter l’un des nombreux suiveurs de la star nigériane avait fait à l’artiste, le sachant pourtant déjà en couple, du moins présentement, avec cette autre icône au féminin de la musique nigériane, Tiwa Savage ; une demande expresse. « S’il te plait Wizkid, fait un enfant à Rihanna » avait publié en l’occurrence l’internaute et Wizkid de répondre : « J’essaie mon gars ! J’essaie !»

Avec Wizkid, les filles pauvres n’ont aucune chance

Alors faire un enfant à Rihanna, pourquoi pas. Wizkid était jeune, pas mal de sa personne et surtout il avait depuis quelques mois déjà fait sur la scène musicale, une percée remarquable, étant régulièrement sollicité pour des featuring par des artistes américains très côtés comme la sulfureuse Nicki Minaj. En outre Rihanna, était une chanteuse célèbre belle et riche, exactement le type de femme dont serait friand Wizkid. Car comme l’avais révélé il y a peu la star nigériane : « même si je dors, je ne rêverai jamais d’épouser ou de sortir avec une pauvre fille de toute ma vie. Un gars qui réussit comme moi n’est pas supposé être vu avec des filles pauvres encore moins de les épouser ».