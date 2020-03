Alors que l’Europe fait actuellement face à une terrible épidémie de coronavirus, la France, l’Italie, l’Espagne ou encore la Belgique étant même passées en confinement, l’Afrique elle, semble relativement peu touchée comparée à ses voisins du nord. En effet, à ce jour, 450 cas ont été confirmés, dans 30 pays.

Afin de limiter la pandémie et surtout, l’empêcher de s’accélérer, les gouvernements africains ont semble-t-il décidé de jouer la carte de l’annulation des vols internationaux et donc d’empêcher les possibles porteurs étrangers de voyager à travers le continent. Ainsi, les vols en provenance d’Europe et d’Asie sont chaque jour un peu plus limités. À ce titre, il semblerait que nous nous dirigions d’ailleurs vers l’annulation totale des vols internationaux entre le continent et le reste du monde.

L’Afrique, à l’heure des choix

Aujourd’hui, près d’une dizaine de nations ont décidé de stopper tous les vols en provenance de sept nations européennes, celles qui sont les plus touchées par la maladie. Algérie, Maroc, Togo, Tunisie, Madagascar, Somalie, Égypte, Cameroun, et Tchad ont ainsi annoncé une série de mesures, valables pour quinze à trente jours. D’autres nations, comme le Sénégal ont préféré annoncer l’annulation de vols intercontinentaux et ne desservent donc que quelques pays d’Afrique. Enfin, certains, comme le Sénégal, Madagascar où les Seychelles et Maurice ont confirmé que les autorisations d’accostage ne seront plus délivrées aux navires.

L’Europe, bien esseulée

Des mesures qui semblent porter leurs fruits même si certaines nations ont décidé d’opter pour une stratégie bien différente. En Éthiopie, les vols internationaux et intercontinentaux continuent d’avoir lieu, mais les autorités ont annoncé diverses mesures draconiennes visant à optimiser la surveillance des citoyens et voyageurs. Résultat, 5 personnes ont été confirmées positives. Un vrai miracle quand on sait que le pays est très proche de la Chine. D’ailleurs, des milliers d’expatriés chinois y vivent alors que les vols entre Pékin, Wuhan et d’autres grandes villes chinoises continuaient de relier Addis-Abeba et ce, même au cœur de l’épidémie.