France : un homme exécuté en pleine rue à Paris

Un drame a secoué le quartier de Belleville, dans le XXe arrondissement de Paris, où un homme a été fatalement touché par balle. Le tragique événement s’est produit en début d’après-midi, aux alentours de 15h30, lorsque des échanges houleux ont conduit à un affrontement violent devant un bar local. L’agresseur, après avoir ouvert le feu, s’est échappé rapidement sur un scooter.

Les témoignages recueillis sur place dépeignent une scène chaotique. Selon un jeune cuisinier, travaillant dans un restaurant voisin, deux détonations ont retenti, provoquant une panique générale. « Tout le monde est rentré à l’intérieur », a-t-il expliqué, sous couvert d’anonymat. Il a aussi observé un homme armé d’un pistolet tiré sur un autre avant de s’enfuir sur son deux-roues.

Pour sécuriser la zone et permettre une enquête approfondie, les autorités ont rapidement mis en place un périmètre de sécurité. L’environnement habituellement animé de cette rue, bordée de bars et de restaurants et proche du parc de Belleville, s’est transformé en scène de crime sous les yeux des résidents et des passants.

Le bilan de cet acte violent ne se limite pas à la victime directe. Une passante a été blessée par des éclats de verre au moment des faits, ajoutant à la gravité de la situation. Les enquêteurs, en recueillant des preuves et des témoignages, tentent désormais de retracer les circonstances exactes de cette exécution en plein jour et de localiser l’auteur des coups de feu, toujours en fuite.