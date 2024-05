Madougou et Aïvo: Nicéphore Soglo pense que le moment est venu de les libérer

Photo : DR

Nicéphore Soglo nourrit l’espoir de voir bientôt libres, les anciens candidats à la présidentielle Rékyath Madougou et Joël Aïvo. L’ancien président du Bénin l’a fait savoir dans une déclaration dimanche dernier après avoir été empêché de rendre visite à Madougou à la prison de Missérété, pour défaut de permis de visite.

« Dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Quand on commence quelque chose, on ne peut dire à quel moment on va gagner. Je souhaite que les choses se passent bien. Il ne faut jamais désespérer. Il faut continuer d’espérer». C’est le message d’espoir lancé par l’ancien président Nicéphore Soglo, après avoir tenté en vain de voir l’ancienne candidate à la présidentielle Rékyath Madougou, détenue à la prison civile de Missérété.

Publicité

Faute de permis de visite, Nicéphore Soglo n’a pu rencontrer l’ex-ministre de la Justice

« Je suis très surpris qu’il faut une demande spéciale, paraît-il au Procureur spécial pour rendre visite à Madougou », s’est étonné celui qui a pourtant dirigé le Bénin pendant 5 ans après avoir géré plus d’un an de transition sous le président Kérékou. « Si à plus de 92 ans, j’ai fait pour la première fois le déplacement ici sans savoir qu’il faut demander des permissions compliquées, c’est parce que la situation de notre pays me paraît, actuellement, au moment où je vous parle extrêmement critique », a déclaré le président Soglo.

L’ex-président assure avoir reçu de Patrice Talon, la promesse de la libération de tous les détenus politiques. Il informe que par deux fois, quand il était aux soins à Paris, Patrice Talon lui a promis de libérer tout le monde. « Et parmi tout le monde, il y avait naturellement ceux dont on parlait le plus. Il y avait le professeur Aïvo et Reckya Madougou», a-t-il laissé entendre. Comme cela l’a été pour certains des détenus politiques de la présidentielle 2021, Nicéphore Soglo pense que le moment est venu pour le président Talon de tenir sa promesse.