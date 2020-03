Hier, le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontrait des émissaires européens afin de débattre au sujet de la question des migrants grecs actuellement bloqués à la frontière gréco-turque. Malheureusement, les discussions entamées n’ont pas donné lieu à d’avancées particulières et pire encore, les parlementaires européens ont dénoncé le chantage d’Ankara.

Les débats eux, ont été relativement houleux. L’eurodéputée socialiste belge Maria Arena a ainsi fustigé Bruxelles pour ses prises de décisions bancales, estimant que proposer plus d’argent encore à la Turquie pour que celle-ci refuse d’ouvrir ses frontières. Selon cette dernière, Erdogan n’est clairement pas une solution, mais bel et bien le problème, résultat, c’est en tant que tel qu’il faut traiter avec lui.

Erdogan et Bruxelles, pointés du doigt

Toutefois, la Turquie n’est pas la seule à avoir été pointée du doigt. Au contraire même puisque la Grèce a elle aussi sa part de responsabilité. Aux yeux de l’élu écologiste Damien Carême, l’Union européen ferme les yeux et la Grèce se retrouve dans l’illégalité totale, suspendant le droit d’asile comme bon lui semble, refoulant les migrants et les bloquant au niveau des frontières, usant d’armes à balles réelles afin de faire peur et fuir.

5 500 mineurs, bientôt aidés

Des critiques balayées d’un revers de la main par Chrysoula Zacharopoulou, élue grecque, qui a pointé du doigt le manque de prises de responsabilités du reste de l’Union européenne. La Grèce à elle seule, ne peut porter le poids du fardeau de la crise économique de 2008 ou de la crise humanitaire actuelle, qui touche et ravage le continent. Appelant à la solidarité, l’élue a été entendue puisque 5 500 mineurs seront bientôt pris en charge par l’Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen se rendant en Grèce le 12 mars afin d’aider à accélérer le processus.