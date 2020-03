Lundi, le chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, démissionnait. Le diplomate qui avait servi pendant plus de deux ans en tant que Représentant spécial des Nations Unies chargé de trouver un moyen de parvenir à une paix durable en Libye déchirée par la guerre, avait annoncé son départ . « L’immense stress du travail », aurait eu raison d’une santé défaillante.

Un acteur majeur dans la réconciliation inter-libyenne

Depuis la chute de Kadhafi, en 2011, la Lybie avait sombré dans une lutte de leadership pour la conquête du pouvoir. Et entre le GNA internationalement reconnu par la communauté internationale d’Al-Serraj et le LNA du général Haftar, les positions avaient du mal à être conciliées. De multiples sommets avaient été organisés pour permettre aux belligérants de s’asseoir autour d’une table et de trouver une solution politique à la crise, sans succès. Le dernier sommet en date, celui de février, initié par l’Allemagne et qui avait réussi l’exploit de conduire à Berlin tous les acteurs, alliés y compris, de la crise, s’était elle aussi soldée par un échec.

Mais ce dernier sommet avait induit une résolution, la ‘’résolution 2510’’ du Conseil de sécurité, adoptée le 12 février. Cette dernière disposition l’ONU, avait induit l’application d’un embargo sur les armes, insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu à l’échelle nationale et surtout avait vu le lancement d’un nouveau processus prometteur. Durant toutes ces étapes, Ghassan Salamé, avait été au four et au moulin ayant foi à l’aboutissement de ce nouveau processus. Mais lorsque la semaine écoulée, l’envoyé des Nations Unies avait réussi le coup de maitre d’envoyer les deux parties à Genève pour de nouveaux pourparlers, c’était pour voir les négociations échouer une nouvelle fois au milieu de nouvelles violations majeures du cessez-le-feu.

Un nouvel échec qui aurait eu raison de la détermination du politologue libanais. Ce lundi Ghassan Salamé, publiait sur son compte : « Pendant deux ans, j’ai essayé de réunir les Libyens et de restreindre l’ingérence étrangère. Mais pour des raisons de santé, je ne peux plus continuer avec ce niveau de stress, (…) J’ai donc demandé au secrétaire général de l’ONU de me décharger de mes fonctions ». Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, aurait confirmé que le secrétaire général Antonio Guterres avait reçu la démission de M. Salame.