Kérosène : la Russie serre la vis sur ses exportations dans un climat de tensions énergétiques

Le gouvernement russe a annoncé l’interdiction temporaire des exportations de kérosène d’aviation jusqu’au 30 novembre 2026. La mesure, officialisée par une résolution signée le 30 mai et publiée le 1er juin, vise selon Moscou à préserver l’approvisionnement du marché intérieur en carburants.

Le gouvernement russe a décidé de suspendre les exportations de kérosène d’aviation pour une durée de six mois. La mesure figure dans la résolution n°646 du 30 mai 2026, publiée lundi sur le portail officiel du gouvernement.

Selon les autorités russes, cette restriction a été adoptée afin de garantir un approvisionnement stable du marché national en carburants. Elle concerne le kérosène produit en Russie, y compris les volumes acquis sur les places boursières du pays.

Une interdiction inédite pour le carburant aviation

Dans sa communication officielle, le gouvernement indique poursuivre ses efforts pour assurer un approvisionnement « fiable et continu » du marché intérieur. L’interdiction restera en vigueur jusqu’au 30 novembre 2026.

Des exceptions ont toutefois été prévues. Les autorités précisent que les restrictions ne s’appliqueront pas au carburant déjà placé sous régime douanier avant l’entrée en vigueur de la mesure. Les volumes contenus dans les réservoirs d’aéronefs effectuant des vols internationaux sont également exemptés.

Les approvisionnements réalisés dans le cadre d’accords intergouvernementaux conclus par la Russie ne sont pas concernés par cette interdiction. Selon l’agence de presse RBC, il s’agit de la première fois que Moscou met en place une interdiction spécifique visant les exportations de kérosène d’aviation.

« Le gouvernement continue de s’efforcer de maintenir un approvisionnement fiable et continu en carburant sur le marché intérieur. Le nouveau règlement instaure une interdiction temporaire d’exporter du kérosène russe, y compris celui acheté en bourse. Cette restriction sera en vigueur jusqu’au 30 novembre 2026« , précise la résolution.

Moscou cherche à protéger son marché intérieur

Cette décision intervient alors que le secteur énergétique russe fait face à des perturbations récurrentes. Plusieurs installations pétrolières et raffineries ont été visées ces derniers mois par des attaques ukrainiennes, entraînant des interruptions temporaires de production dans certaines régions.

Les autorités russes multiplient depuis plusieurs mois les mesures destinées à préserver l’équilibre du marché intérieur des carburants. Moscou avait déjà limité les exportations d’essence afin de contenir les risques de tensions sur l’approvisionnement national.

Le gouvernement n’a pas étendu ces restrictions au diesel. Toutefois, l’agence Interfax rapportait la semaine dernière que de nouvelles mesures concernant ce carburant étaient actuellement à l’étude.

Des exemptions pour certains partenaires étrangers

Malgré la suspension des exportations, la Russie maintient les livraisons prévues dans le cadre d’accords intergouvernementaux. Cette disposition permet notamment d’assurer la continuité des engagements internationaux déjà conclus par Moscou.

La résolution n°646 restera applicable jusqu’au 30 novembre 2026, date à laquelle les autorités russes devront décider de son éventuelle prolongation ou de son retrait.