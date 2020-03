Dans un communiqué publié jeudi 27 février 2020, la Banque mondiale estime que seules des mesures urgentes dans les pays en situation de fragilité, conflit et violence (FCV) vont permettre de mettre fin à l’extrême pauvreté dans le monde.

La nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour lutter contre l’extrême pauvreté se concentre sur la prévention des conflits et les partenariats pour la paix et la sécurité en Afrique. Selon le communiqué de l’institution financière, «cette stratégie déploie pour la première fois et de manière systématique, une panoplie complète de financements et d’expertise dans le but de relever ces défis à la fois dans les pays à faible revenu et dans ceux à revenu intermédiaire».

La Banque mondiale indique pour mettre fin à l’extrême pauvreté et briser la spirale de la fragilité, du conflit et de la violence, les pays doivent garantir l’accès aux services essentiels, la transparence et la redevabilité des institutions et l’inclusion économique et sociale des communautés les plus marginalisées. Ces investissements sont indissociables de l’aide humanitaire.

C’est pourquoi, le groupe de la Banque mondiale «met désormais l’accent sur la nécessité d’agir avant, pendant et après les situations de crise, pour parvenir à mettre fin à la pauvreté». Il recommande «les mesures préventives pour s’atteler aux causes profondes d’un conflit — l’exclusion économique et sociale, le changement climatique, les chocs démographiques— avant que les tensions ne se transforment en crise ouverte».

Ainsi, pendant un conflit, il s’emploie à renforcer la résilience des institutions et à préserver les services essentiels, comme la santé et l’éducation, pour les communautés les plus vulnérables. La nouvelle stratégie insiste aussi sur l’importance d’apporter un soutien durable aux pays fragiles en transition. Cela passe par la participation du secteur privé, comme la hausse des investissements dans les petites et moyennes entreprises, vitales pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. Elle s’intéresse «aux retombées d’une situation de fragilité, conflit et violence sur les pays voisins, en s’attachant notamment aux besoins de développement des réfugiés et des communautés qui les accueillent».