USA : Trump publie une image d’un alien enchaîné et suscite la polémique

Donald Trump, président des États-Unis, a publié dimanche 17 mai sur son réseau Truth Social une image générée par intelligence artificielle le montrant aux côtés d’un extraterrestre enchaîné sur ce qui ressemble à une base militaire américaine. Cette publication, diffusée quelques jours après la mise en ligne de nouveaux documents gouvernementaux consacrés aux phénomènes aériens non identifiés, a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Sur le visuel, le dirigeant américain apparaît entouré de membres de son service de sécurité, tandis qu’un alien gris, retenu par des chaînes, marche à leurs côtés dans un décor désertique évoquant une installation militaire secrète. Aucun commentaire explicatif n’accompagnait l’image au moment de sa diffusion.

Une publication largement commentée

Le caractère inhabituel de cette publication a suscité des interprétations diverses. Certains internautes y ont vu une plaisanterie destinée à entretenir l’intérêt autour des ovnis, tandis que d’autres ont estimé qu’il s’agissait d’un message ironique sur les attentes du public concernant la divulgation d’informations sur une éventuelle vie extraterrestre.

Un utilisateur du réseau X a résumé cette lecture en écrivant que le président américain semblait suggérer que « les gens sont prêts à croire n’importe quoi ». D’autres commentaires ont au contraire salué son intérêt affiché pour la transparence sur les dossiers liés aux objets volants non identifiés.

La Maison-Blanche n’a publié aucune déclaration officielle à propos de cette image, qui ne constitue évidemment pas un document authentique mais un montage créé à l’aide d’outils d’intelligence artificielle.

Les images d’IA, un outil de communication récurrent

Donald Trump utilise régulièrement des visuels générés par intelligence artificielle sur Truth Social. Au cours des derniers mois, il a partagé plusieurs montages le représentant dans des scènes symboliques ou décalées, souvent conçues pour provoquer des réactions ou alimenter les discussions en ligne. Cette stratégie visuelle accompagne une communication très directe avec ses partisans, sans passer par les formats institutionnels traditionnels.

L’administration Trump a déjà rendu publics des dossiers sur les phénomènes non identifiés

En février 2026, Donald Trump avait déclaré qu’il ne savait pas si les extraterrestres existaient réellement, tout en affirmant que les Américains devaient pouvoir accéder aux informations détenues par l’État sur les objets volants non identifiés. « Je ne sais pas si les aliens sont réels », avait-il déclaré, en annonçant son intention de demander au Pentagone et à d’autres agences fédérales de publier les documents disponibles sur ce sujet.

Cette orientation a connu une application concrète début mai. Le 8 mai 2026, l’administration Trump a rendu publics environ 160 documents, photographies et vidéos auparavant classifiés ou peu accessibles, consacrés aux phénomènes aériens non identifiés (UAP). Ces fichiers, mis en ligne par les autorités américaines, n’apportent pas de preuve de l’existence d’une vie extraterrestre, mais ils ont relancé l’intérêt du public pour les informations détenues par le gouvernement fédéral sur des observations inexpliquées.

La diffusion de l’image de l’alien enchaîné intervient ainsi après cette vague de déclassification, alors que les questions liées aux UAP continuent d’alimenter les débats aux États-Unis.