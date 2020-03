La photographe du président français a publié ce vendredi 13 mars sur les réseaux sociaux une image qui n’aura pas laissé indifférent les internautes. Il s’agit en effet d’une photographie d’Emmanuel Macron lui donnant l’aspect du célèbre super-héros de bande dessinée Superman. On aperçoit l’actuel locataire de l’Elysée debout. La main dans la poche, avec pull autour du cou, il avait véritablement l’aspect de Superman.

«Emmanuel Macron est Clark Kent ?»

Cette publication de Soazig de la Moissonnière n’a pas manqué de susciter d’énormes commentaires sur les réseaux sociaux. La publication a enregistré plus de 3000 « like ». «J’ai cru que c’était Superman, avec sa tunique rouge et bleue», avait fait savoir en commentaire un internaute. «Emmanuel Macron est Clark Kent ?», s’est interrogé un autre. A cette question, la photographe du président français a répondu «peut-être… Top secret».

Rappelons que Soazig de la Moissonnièretravaille avec Emmanuel Macron depuis 2016. Il est habitué à dévoiler quotidiennement des images du président français. La photo qui a connu un franc succès sur internet a été prise lors d’une rencontre avec ses conseillers dans le Salon Vert du palais présidentiel.