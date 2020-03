Ancien Premier ministre français, Manuel Valls est reparti du côté de Barcelone après son échec aux présidentielles. Aujourd’hui, ce dernier se verrait bien retourner du côté du pays qui lui a tout donné politiquement parlant. De là à entrer au gouvernement ? Si l’idée n’est pas pour lui déplaire, Valls se garde bien d’afficher ses ambitions.

Interviewé par Le Point, l’ancien Premier ministre sous François Hollande affirme qu’avec son expérience, il peut effectivement être utile aux Français. Mais de quelle manière ? Difficile de savoir même s’il assure n’avoir aucun esprit de revanche. En effet, on se souvient que Valls a tenté de briguer l’investiture au PS avant de finalement se faire battre par Benoît Hamon. L’élu décidera alors de quitter la France afin de tenter une nouvelle carrière en Espagne, dont il est originaire. Malheureusement, tout ne s’y est pas passé comme prévu.

Valls se verrait bien rentrer en France

Conseiller municipal à la maire de Barcelone, Valls aspire à plus, mais en a-t-il les moyens ? Au risque d’être pointé du doigt pour opportunisme, celui qui fut un temps opposé à la politique du gouvernement se verrait bien reprendre du service. Député LAREM pendant plus d’un an, sa relation avec le président de la République serait aujourd’hui apaisée, Valls allant jusqu’à comparer Macron à une chance pour la France puisqu’il a permis d’éviter un second tour Fillon-Le Pen.

Une place de fait pour l’ancien Premier ministre ?

Toujours dans son entretien, Valls défendra l’utilisation du 49.3 afin de faire passer en force la réforme des retraites par points tant voulue par le gouvernement. En effet, ce dernier l’a utilisé à six reprises au cours de son mandat. Mais en 2016, au moment de faire adopter la loi Macron sur la finance, le gouvernement fait fausse route et apparaît dès lors comme autoritaire. Une situation jamais souhaitée d’autant que tout avait été négocié en amont avec les syndicats et les groupes représentés à l’Assemblée. « Ce n’est pas une honte de l’utiliser. » tente-t-il alors timidement de convaincre.