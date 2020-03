D’un conseil des ministres à un autre, Marlène Schiappa est passée d’une malheureuse à une heureuse personne. La secrétaire chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, alors qu’elle avait essuyé des critiques d’Emmanuel Macron qui l’ont amené à couler des larmes lors du conseil des ministres du 04 mars dernier, a cette fois-ci eu droit à des compliments du numéro 1 français. C’était en effet lors du conseil des ministres de ce jour. Les faits ont été relatés par le ‘’Le Canard enchaîné’’ avant d’être certifiés par les proches de Marlène Schiappa.

Emmanuel Macron félicite Marlène Schiappa pour un « gros travail très bien mis en œuvre »

Ce mercredi, Marlène Schiappa a pu présenter le bilan de son secrétariat sèchement interrompu le mercredi dernier par Emmanuel Macron. Loin d’être méchamment coupé par le chef de l’Etat, la secrétaire chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes a bénéficié des apologies de l’homme. Dans son bilan, elle a rappelé les actions entreprises par le gouvernement de Macron pour la cause des femmes. Entre autres actions, elle a rappelé quelques dispositions juridiques en cours d’adoption par l’Etat français pour lutter contre les violences faites aux femmes. « Deux propositions de lois, en cours d’adoption, portent ces avancées majeures parmi lesquelles le déploiement de 1000 bracelets anti-rapprochement afin d’éloigner les conjoints ou ex-conjoints violents(…) dès la plainte » a-t-elle rappelé. Suite à sa présentation de ce jour, Marlène Schiappa a encaissé des félicitations du chef de l’Etat. Le premier citoyen français dit féliciter Marlène Schiappa pour « le gros travail très bien mis en œuvre ». De sources proches du chef de l’Etat, on apprend que le mercredi dernier, c’est parce qu’Emmanuel Macron devait se rendre à une séance de réunion sur le COVID-19 qu’il avait coupé Marlène Schiappa, tout en lui demandant de raccourcir sa présentation.