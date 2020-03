Alors que de plus en plus de voix appellent à l’acceptation de soi et de toutes les communautés, certaines personnes et organisations ouvertement homophobes décident de monopoliser le dialogue. C’est notamment le cas de One Million Moms, qui s’est mobilisée afin d’appeler au boycott du prochain Marvel.

Intitulé Eternals, ce film réalisé par Chloé Zhao raconte l’histoire du premier couple homosexuel de la franchise Marvel. Le couple, formé par un homme musulman et un arabo-américain a tout ce qu’il y a de plus normal, à savoir une situation stable, et même un enfant. Bien entendu, le couple sera amené à s’embrasser, ce qui donnera d’ailleurs lieu au premier baiser entre hommes de l’histoire de Marvel. Beaucoup de nouveautés donc, ce qui n’est pas du tout au goût de certaines personnes, qui préfèrent donc manifester et réclamer l’annulation de la sortie du film.

One Million Moms appelle au boycott d’Eternals

Plusieurs pétitions ont ainsi été lancées, notamment sur le net. One Million Moms fustige pour sa part cette nouvelle doctrine visant à assumer de plus en plus ouvertement l’homosexualité. Selon l’association, le lobby gay a commencé à s’imposer de manière discrète avant de se faire de plus en plus de place au point de désormais, ne plus se cacher. Un style d’amour contraire aux valeurs jugées classiques par l’association, qui accuse le style de vie LGBT+ de déstabilisation.

Marvel ne devrait pas répondre

À ce titre, l’association appelle au boycott pur et simple de ce nouveau film. La seule solution pour que les choses rentrent dans l’ordre ? Que Marvel décide de supprimer les scènes de d’amour et de baisers entre les deux héros. Tout sauf une première pour l’association qui a déjà appelé au boycott de Toy Story 4. En effet, dans ce film animé, deux femmes s’occupaient d’un enfant. Une scène qui a provoqué la colère et la stupeur des membres de One Million Moms.