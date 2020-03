Le joueur Argentin Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l’histoire des cinq grands championnats européens. Il a atteint ce niveau dans ce classement après avoir marqué 438 buts en 474 matchs. Tous ces buts ont été marqués au cours des rencontres jouées en Liga. Il dépasse ainsi son éternel challenger qui évolue au sein de la Juventus de Turin. L’écart entre le compteur du Portugais et celui de l’Argentin n’est cependant pas trop grand.

Juste un but de différence

La différence est juste d’un but. Alors que Messi a réussi à mettre 438 buts en 474 matchs, CR7 a enregistré de son côté 437 buts en 540 rencontres de championnats anglais, espagnol et italien. Les choses ont véritablement basculé en faveur de Messi à cause de la performance de Cristiano Ronaldo lors de la rencontre discutée par la Vielle Dame le dimanche dernier. Face à l’Inter, qui a perdu par un score de 2-0, la star portugaise n’a marqué aucun but.

Il était à la tête de ce classement suite au match qu’avait livré son club contre Naples le 25 janvier dernier. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui se livrent désormais un duel à distance sont suivis dans ce classement par Jimmy Greaves. Il a réussi quant à lui à mettre 366 buts. Gerd Müller et Steve Bloomer le suivent respectivement avec 365 et 314 buts.