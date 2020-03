La situation est confuse à la frontière turco-grecque. Selon une enquête rendue publique par la plateforme d’investigation InfoMigrants, les migrants font l’objet d’un jeu entre les autorités turques et celles de la Grèce. En effet, selon le média, les autorités turques aident les migrants à traverser les frontières. Les hommes d’Ankara mettent à disposition des migrants d’origine diverses des moyens pour pouvoir atteindre la Grèce.

Mais ces migrants, une fois de l’autre côté sont violement renvoyés du côté de la Turquie. A en croire les confidences qui ont été faites par les migrants au média, les autorités turques ont affecté des bus pour les aider à faire le voyage jusqu’à un certain niveau. Des bateaux sont également mis à disposition afin de leur faciliter la traversée du fleuve Evros selon les informations reçues des migrants.

La Turquie les aide et la Grèce les renvoie

« Un bus des autorités turques nous a déposées près du fleuve Evros. On a dû passer la nuit entre les arbres puis on nous a dit de monter dans un bateau pour traverser le fleuve », a confié une migrante syrienne au site d’investigation. « À peine arrivées de l’autre côté, nous avons été arrêtées par la police grecque. Ils nous ont fouillées absolument partout, vérifiant à l’intérieur de nos soutiens-gorge et même dans les couches des enfants. Ils nous ont tout pris puis ils nous ont renvoyées du côté turc », a poursuivi la jeune femme dans son témoignage.

Certaines sources ont également confié que les voyages sont organisés par les autorités turques la nuit. Mais dès l’aube les migrants sont renvoyés du côté turc par la Grèce.