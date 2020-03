Depuis une trentaine d’années, c’est la toute première fois que Spike Lee fait parler de lui au début d’un match de la Nationale Basket-ball Association (NBA). Le scénariste, réalisateur et producteur américain est un fan incontestable des New York Knicks, une franchise américaine de basket-ball évoluant dans le NBA. Mardi dernier, alors que les Knicks devraient livrer un match contre les Rockets d’Houston, la star du cinéma a annoncé arrêter de suivre les matchs au cours de cette saison. Cette décision du réalisateur intervient quelques heures après une altercation entre lui et les agents de sécurité de la salle de New-York.

« … Allez-vous me traitez comme un Charles Oakley ? »

Le réalisateur, lauréat d’un Academy Awards, s’est disputé avec un agent de sécurité à Madison Square Garden (MSG). Le film de la dispute a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Selon les faits rapportés par les médias américains, l’homme s’est vu refusé son accès au MSG car il empruntait l’entrée réservée aux médias et aux employés. L’homme n’a pas attendu longtemps pour exprimer sa colère. Il estime que « depuis de 28 ans », il a toujours emprunté cette entrée.

« Le gars de la sécurité m’attendait comme si j’avais volé un truc… » a-t-il expliqué avant d’ajouter qu’il ne reviendrait que « la saison prochaine, mais pour celle-ci c’est terminé… ». En faisant allusion à Charles Oakley, l’ancien joueur des Knicks, qui a été arrêté en 2017 par la police, l’homme, dans ces propos, les deux mains au dos a demandé à être arrêté.

Spike Lee en colère livre sa vérité après le match

Suite à cet incident, la star de 62 ans a exprimé sa vérité des faits dans l’émission ‘’First Take’’. Il a expliqué que l’agent de sécurité lui avait confié que « l’ordre vient du haut » et qu’il devrait partir de l’entrée de la 33e rue (celle des médias et des employés) et revenir à la 31e. Des ordres qu’il n’aurait pas apprécié.

Selon des sources proches de la franchise, un communiqué du club avait notifié, images à l’appui que les choses étaient rentrées dans l’ordre, suite à un entretien entre Dolan et la star. Dans les images on pouvait voir Dolan et l’auteur de ‘’He Got Gama’’ s’échanger des poignées de mains. Des images que contestent d’ailleurs Spike Lee, tout en annonçant qu’on ne le verra plus cette saison au Garden. Rappelons que les Knicks ont pu s’imposer dans leur match face à Houston 125-123.