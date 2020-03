Au Venezuela, si les tensions entre le clan Maduro et le clan Guaido sont retombées, la situation reste tendue sur place. En effet, les deux hommes continuent de se faire face dans un contexte plutôt difficile, marqué par une grave crise sanitaire, économique et sociale. Récemment, Washington a d’ailleurs décidé d’accentuer la pression sur l’actuel président du pays, allant même jusqu’à l’inculper.

En effet, l’exécutif américain a confirmé par la voix du ministre de la Justice, Bill Barr, que Maduro avait été inculpé pour « narco-terrorisme » par la justice américaine, au même titre que plusieurs de ses proches. En outre, une prime de 15 millions de dollars a été annoncée par le gouvernement américain à quiconque permettrait l’arrestation du leader chaviste, en fournissant par exemple, plusieurs informations susceptibles d’aider en ce sens.

Nicolas Maduro, inculpé aux USA

Le numéro deux du parti présidentiel, Diosdado Cabello ainsi que le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez figurent parmi ces proches également cités, au même titre que le chef de la Cour suprême vénézuélienne. Ces deux sont notamment accusés d’avoir participé à une association de malfaiteurs à laquelle des groupes violents se sont joints, dont les FARC, l’armée révolutionnaire colombienne. Leur objectif était alors de faire transiter et vendre d’importantes quantités de cocaïne aux USA.

Washington accentue la pression

Selon Bill Barr, durant près de 20 ans, Maduro et ses proches auront agi dans l’ombre afin d’exporter d’énormes quantités de drogue sur le sol américain. Une annonce qui est sensiblement similaire à celle effectuée en 1989, lorsque Manuel Nogiera, président du Panama, était lui aussi inculpé pour trafic de stupéfiants. Une preuve de plus que le gouvernement américain semble être prêt à tout afin de pousser Maduro vers la sortie et accentuer la pression sur ses épaules, lui dont la réélection en 2018 a été boycottée par une grande partie de la communauté internationale.