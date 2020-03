Un exploit. En effet, Nik Wallenda, funambule américain a réussi l’exploit de marcher au-dessus d’un volcan en activité. Bravant la hauteur mais également les fortes chaleurs, ce dernier a réalisé ce qui semble aujourd’hui être l’une des performances les plus incroyables, mais également les plus inconsidérées du métier.

Trente et une minutes et 21 secondes après s’être élancé au-dessus du Masaya, volcan du Nicaragua aujourd’hui en activité, Nik Wallenda franchit la ligne d’arrivée. Une traversée longue de 548 mètres au cours de laquelle il aura bien failli connaître l’enfer de se retrouver suspendu par un petit câble, à quelques mètres seulement du magma en fusion.

548 mètres en enfer

Les images, filmées et retransmises en direct à la télévision, sur ABC, ont été largement commentée, jetant un éclairage nouveau sur Wallenda et son métier. Ce n’est toutefois pas la première fois qu’il réalise ce genre d’expérience complètement incroyable puisque Wallenda a déjà traversé le Grand Canyon et marché au-dessus des chutes du Niagara.