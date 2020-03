Le monde de la décoration est si varié que nous pourrions publier d’innombrables articles à ce sujet. Aujourd’hui, nous voulons nous concentrer sur une ressource de plus en plus utilisée pour décorer, qui n’est rien autre que les stickers muraux que vous aurez sûrement vu à plus d’une occasion. En fait, il est probable que vous ayez du vinyle à la maison et que vous envisagiez d’acheter de nouveaux modèles, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère le grand nombre d’avantages qu’ils offrent. Dans cet article, nous allons en parler pour que vous n’ayez aucun doute en les achetant ! Le sticker mural est une excellente solution pour donner vie à toutes sortes d’espaces.

Ils sont très faciles à placer

Il est juste de commencer par en parler de la facilité de placement des stickers. Bien que la complexité entre eux puisse varier, on pourrait dire qu’il n’est pas nécessaire de recourir au travail de professionnels pour les placer sur le mur, le meuble ou l’appareil que l’on souhaite décorer. Nettoyez simplement la surface, calculez l’espace où nous allons la placer et collez-la en supprimant le transfert qu’elle porte.

Il existe d’innombrables modèles

C’est probablement l’avantage qui finit par séduire plus de monde. Le fait de pouvoir trouver des millions de modèles différents sur le marché fait que plus d’un et deux envisagent la possibilité de décorer votre maison avec du vinyle. Si vous avez quelque chose en tête, vous le trouverez sûrement incarné dans du vinyle mural exclusif pour votre maison. De plus, non seulement vous avez la possibilité d’acheter des stickers muraux, pour des meubles ou des appareils électroménagers, mais il y a aussi possibilité de créer des stickers personnalisé. Le plus courant c’est de faire votre propre dessin, l’envoyer à un graphiste à un site comme Tenstickers, et de laisser leurs graphistes faire le nécessaire pour le transformer en forme d’adhésif déco.

Ils sont bon marché

Acheter du vinyle est synonyme de faire un excellent investissement. La plupart des conceptions ont tendance à être économiques, et même les plus grandes et les plus laborieuses ont un prix plus que raisonnable si l’on compare le coût d’autres options pouvant remplir une fonction similaire. Par exemple, certaines lettres décoratives en bois sont souvent beaucoup plus chères qu’un vinyle qui contient le même message et que vous pouvez coller à la fois sur un meuble et sur le mur.

Ils vous aident à transformer les espaces

Il est vrai que le mobilier nous aide à transformer facilement les espaces, mais il n’en est pas moins certain qu’il existe des accessoires décoratifs capables de déclencher une révolution. L’un d’eux, comment pourrait-il en être autrement, est le vinyle. Ils ont la possibilité de tout renouveler et de donner une touche très personnelle à n’importe quelle pièce, de sorte que vous pouvez remplir votre chambre avec le simple fait de coller un vinyle sur le mur, ce qui est assez récurrent dans le cas des chambres d’enfants et de jeunes. De plus, vous pouvez même faire une salle de bain amusante et pour enfants grâce au vinyle typique vendu avec des canetons et autres motifs qui suivent la même ligne.