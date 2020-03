Les représentants béninois au parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) peuvent se frotter les mains. Ils ont pu décrocher trois postes au niveau des commissions techniques et stratégiques du parlement communautaire.

Ainsi donc le député Issa Safiou devient Vice-Président des Affaires Politiques Paix et Sécurité. Son collègue Nouhoum Bida Youssoufou prend la tête de la Commission Contrôle des comptes publics et de l’Audit. La seule femme des représentants béninois, Sédami Mèdégan Fagla arrive à se faire élire 1er Rapporteur de la Commission des Affaires sociales Genre et Promotion des femmes.

Le député Hippolyte Hazoumey est membre de la Commission des affaires juridiques et son collègue Nazaire Sado, membre de la Commission des finances. Rappelons que ces désignations sont intervenues à l’investiture de la 5e législature du Parlement de la Cedeao à Niamey au Niger. Les représentants béninois avaient déjà prêté serment le lundi 09 mars 2020.