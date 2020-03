Récemment libéré de prison à cause de problèmes de santé, Patrick Balkany vient de recevoir une mauvaise nouvelle. En effet, ce dernier ainsi que son épouse, ont été reconnus coupables en appel, de fraude fiscale « d’une ampleur exceptionnelle ». Résultat, ils ont tous deux été condamnés à dix ans d’inéligibilité et à trois ans de prison ferme.

Cette peine d’inéligibilité sera effective très rapidement, à quelques jours seulement des municipales auxquelles le couple aurait pu prétendre. Venus assister à l’audience, les Balkany ont pris acte de leur sanction, mais ont décidé de ne faire aucun commentaire sur le sujet, préférant faire profil bas. Patrick Balkany et son épouse ne devraient toutefois pas repartir derrière les barreaux.

Les Balkany, condamnés en appel

En effet, le maire de Levallois-Perret a reçu de la justice, l’autorisation de sortir de prison à cause de la dégradation de son état de santé. Un contrôle judiciaire lui a été imposé. Son épouse elle, a tenté de mettre fin à ses jours quelque temps avant son procès et bénéficie elle aussi d’une exemption. Une affaire qui aura donc connu de nombreux rebondissements et qui semble connaître son épilogue, à moins que le couple n’envisage de déposer un nouveau recours.

Ils n’iront pas en prison

Affaire politique et financière, les Balkany sont accusés d’avoir caché d’importantes sommes d’argent en Suisse, au cours des années 80 et 90. Ce n’est qu’en 2013 que la justice se penchera sur le dossier, soupçonnant le couple de blanchiment de fraude fiscale via l’achat de biens immobiliers, au Maroc notamment. En outre, ils n’auraient pas déclaré la possession de certains biens, ce qui aurait permis au couple de ne pas payer l’impôt sur la fortune, lorsqu’il était encore en vigueur.