Condamné à trois ans de prison ferme et 10 ans d’inéligibilité, pour fraude fiscale, le couple Balkany part de la municipalité de Levallois-Perret. Patrick et Isabelle Balkany sont démis de leur mandat ce vendredi, suite à leur condamnation par la cour d’Appel de Paris pour fraude fiscale qualifiée de ” fraude d’une ampleur exceptionnelle”. La préfecture des Hauts-de-Seine a ainsi mis fin au long règne politique des époux Balkany à la tête de la ville de Levallois-Perret.

Les déboires judiciaires des Balkany

Il est reproché aux époux Balkany de ne pas s’acquitter de leurs impôts sur revenu et de faire de fausses déclarations pour un montant évalué à plus de 13 millions d’euros. Patrick et Isabelle Balkany respectivement maire et adjointe avaient interjeté appel contre la décision du tribunal correctionnel de Paris dans leur sulfureuse affaire fiscale.

La cour d’appel de Paris ne leur donnera pas raison. Patrick Balkany écope de 4 ans de prison dont 3 ans fermes et 1 an avec sursis; son époux Isabelle Balkany 3 ans de prison ferme, en plus d’une peine commune de 10 ans d’inéligibilité. Âgé de 71 ans, Patrick Balkany a été le maire de Levallois-Perret pendant de longues années. Il quittera provisoirement son poste suite à son incarcération, en septembre 2019, passant la charge à la septuagénaire Isabelle. Le 12 février dernier, il avait bénéficié d’une mise en liberté, pour des raisons médicales, un peu avant l’arrêt de la cour.

Patrick et Isabelle Balkany sortent par la petite porte.

L’ancien maire ne retournera pas en prison pour sa condamnation pour fraude fiscale d’une ampleur exceptionnelle. Toutefois, il reste inéligible et ne retournera non plus à l’hôtel de ville de Levallois-Perret. La démission de la famille Balkany, faite suite aux arrêtés préfectoraux de Hauts-de-Seine, met définitivement fin au règne du couple et compromet ainsi sa carrière politique à quelques jours des élections municipales de mars. Le poste de maire sera assuré provisoirement par le deuxième adjoint au maire Jean-Yves Cavallini.