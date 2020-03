La star américaine R. Kelly n’est visiblement pas au bout de ses peines. En effet, de nouvelles accusations ont été déposées contre celui qui est appelé à l’état civil, Robert Sylvester Kelly. Il s’agit de nouvelles accusations criminelles qui ont été déposées par les procureurs fédéraux à New-York. Ses détracteurs indiquent qu’en 2015, il aurait eu des relations sexuelles non protégées avec une mineure sans lui révéler qu’il souffrait de l’herpès.

Un réseau de racket?

A en croire les nouvelles accusations, il aurait fait déplacer ses présumées victimes toutes mineures, vers New-York et d’autres destinations. Il est également accusé d’avoir eu avec ses filles des relations sans leur consentement au préalable. Tout ceci s’ajoute à la longue liste d’accusations sexuelles qui pèsent contre lui dans plusieurs Etats. Dans l’Illinois, le Minnesota et à New York, le chanteur est accusé d’agressions sexuelles sur mineur et d’avoir dirigé un réseau de racket visant à lui fournir des filles.

Mais la semaine d’avant les nouvelles accusations, l’interprète de « I Believe I Can Fly » qui reste en détention au Metropolitan Correctional Center de Chicago avait plaidé non coupable. Ses avocats n’ont pas manqué de dénoncer les nouvelles accusations prononcées contre lui. Par le canal d’un communiqué, Douglas Anton indique que les accusatrices de son client semblent oublier ce qu’elles lui reprochent.

Réaction de l’avocat de Kelly

« Comment une victime présumée” oublie “de telles choses? » s’est-il interrogé. « Ou … peut-être … ces victimes présumées ne sont pas du tout des victimes, mais seulement des femmes qui ont été informées et instruites, même exercées par des pairs si vous voulez, des années plus tard, que la relation revendiquée dans laquelle elles se sont engagées librement et volontairement, devrait maintenant, à l’ère #metoo, être classés comme «mauvais» ou «abusifs» », a-t-il poursuivi.