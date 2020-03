Une délégation de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication est en tournée dans le septentrion notamment dans les départements de la Donga et de l’Atacora. Avec à sa tête, le président de la Haac, Prosper Moretti, la délégation a rencontré et échangé avec les professionnels des médias sur la décision portant réglementation des activités des médias pendant la précampagne pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Rémy Prosper Morétti et sa délégation étaient Jeudi 12 Mars dans les locaux de radio Nanto de Natitingou. Principal sujet à l’ordre du jour, la décision n°20-008/Haac du 05 février 2020, portant réglementation des activités des médias pendant la précampagne pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain. La séance en effet, vise à outiller les professionnels des médias sur le contenu de la décision pour éviter la propagande.

Le contenu de la décision…

Prosper Morétti et sa délégation ont passé au peigne fin, le contenu des 13 articles de la décision. Un point d’honneur a été mis sur l’article 2 de la décision qui stipule que « la précampagne couvre la période du 05 février à 00 heure au 30 avril 2020 à minuit » et aussi sur l’article 3 qui précise que « au cours de la période, il est formellement interdit à tous les médias, la diffusion de tout élément de campagne électorale relatif aux élections communales et municipales de l’année 2020 conformément à l’article 47 du code électoral de la République du Bénin ».

L’appel au professionnalisme…

Tout en invitant les professionnels des médias au professionnalisme, le président de la Haac a fait savoir que « les journalistes doivent se considérer comme des soldats en première ligne pour parer aux dérapages susceptibles de semer des troubles à l’ordre public ».

« Il ne faut fournir que des informations utiles et éviter de vanter les mérites d’un candidat ou d’un parti », ont indiqué à l’assistance, les conseillers Me Bastien Salami et Armand Hounsou. La délégation a rejoint la commune de Djougou ce même Jeudi 12 Mars pour le même exercice avec les journalistes de la Donga.