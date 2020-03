Un soutien de taille, pour un jour exceptionnel. Après avoir reçu le soutien du syndicat des joueurs paraguayens et de plusieurs de ses sympathisants, Ronaldinho, la star brésilienne vient de recevoir le soutien de son ancien coéquipier barcelonnais. Alors qu’il a soufflé une bougie de plus hier samedi, Ronaldinho reçoit de Samuel Eto’o, en plus du gâteau de son avocat, des mots qui certainement lui feront ”chaud au cœur”.

« Tu peux compter sur moi pour faire tout ce qui est nécessaire… »

Toujours enfermé dans une prison d’Asunción, au Paraguay, la star brésilienne continue d’avoir des soutiens de part et d’autres. Alors qu’il fêtait ses quarante ans samedi dernier, Ronaldinho s’est vu soutenu par Samuel Eto’o. « Tu peux compter sur moi » a affirmé Samuel Eto’o, l’ancien buteur camerounais, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Tout en le saluant fraternellement, Samuel Eto’o a exprimé à Ronaldinho, combien de fois il est peiné de le voir dans cette situation. « … Je ne peux pas te dire le sentiment qui m’habite. Je ne peux pas imaginer ce que tu vis. Je peux seulement t’envoyer de la force et te dire que je t’aime beaucoup… » a-t-il déclaré.

Connaissant la bonne foi de son ancien allié, Samuel Eto’o n’a pas manqué de lui afficher sa volonté à l’aider comme il le peut. « … Tu es une bonne personne. [..] Tu peux compter sur moi pour faire tout ce qui est nécessaire. Je ferais ce qui est en mon pouvoir ou je demanderais une faveur à un ami » peut-on l’entendre dire dans la vidéo. Loin de n’avoir que seulement le soutien de l’ex-buteur du Cameroun, Ronaldinho s’est vu offert un gâteau par son avocat, selon une source de la prison. Rappelons que le lauréat du Ballon d’Or 2005, surnommé ”Ronnie” n’est pas un prisonnier comme les autres. Il est dans un quartier spécialisé de la prison avec un traitement adéquat. Il possède la télévision et a accès à un air conditionné.