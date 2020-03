Usurpation du pouvoir, putsch, l’opposition russe n’en démord pas. En effet, l’annonce du Kremlin selon laquelle le président Poutine pourrait rester au pouvoir pour deux mandats supplémentaires ne passe pas du tout. Toutefois, du côté de l’exécutif et des soutiens du pouvoir en place, on estime que cette décision est la bonne.

Récemment interrogé à ce sujet-là, Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement, a décidé de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent sur la table. À ses yeux, le pouvoir Poutine a décidé de tout faire afin de rester en place à cause des troubles rencontrés actuellement par le monde. Entre la crise financière qui se profile, les effets du coronavirus et enfin les tensions aux quatre coins du globe, il semblerait que nous soyons entrés dans une période de troubles. Face à ces menaces, Moscou souhaite incarner la stabilité dans le monde et se montrer en tant que refuge pour l’économie notamment, puisque cela permet d’attirer les investissements et ce, même si l’ombre de la récession se fait de plus en plus pesante.

Poutine, prêt pour deux nouveaux mandats ?

Résultat, pour l’exécutif, cette idée semble être la meilleure possible, garantissant à Moscou tout ce qu’elle recherche. De ce fait, un amendement tout particulier a été annoncé et incorporé au sein du texte portant sur la révision de la Constitution, permettant de remettre à zéro le compteur des mandats présidentiels. Voté, cet amendement permettrait donc à Poutine de se présenter pour les prochaines élections de 2024 et de 2030.

La Russie souhaite un pouvoir fort

Petite nuance toutefois puisque le président en place n’a toujours pas confirmé s’il serait candidat à sa propre succession. Il apparaît toutefois clair que ce dernier devrait tenter l’aventure, cette remise à zéro des compteurs n’étant valable que pour « le président actuel » comme l’a confirmé Peskov, évoquant ainsi une exception. Cet amendement doit encore passer la Cour constitutionnelle et le referendum prévu au mois d’avril prochain.