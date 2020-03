Le conflit syrien n’en finit pas de défrayer la chronique. Les batailles entre les rebelles syriens soutenus par la Turquie et les forces progouvernementales appuyées par l’aviation russe, se sont intensifiées au cours du mois de février dernier. Les frappes menées par les troupes favorables au président syrien Bachar al-Assad avaient entraîné la mort d’au moins 33 soldats turcs, dans la province d’Idlib, le jeudi 27 février 2020.

19 soldats syriens tués

La Russie est restée en retrait depuis le jeudi dernier, et les représailles de la Turquie ne se sont pas fait attendre. Les frappes menées par les soldats du président turc Recep Tayyip Erdogan contre les positions syriennes ont infligé de lourdes pertes matérielles et humaines aux forces de Bachar al-Assad. 19 soldats syriens ont été tués. A en croire l’Observatoire Syrien des droits de l’homme, les frappes turcs ont également tué plus d’une centaine de pro-syriens en trois jours.

Des milices parmi les victimes

« Des centaines de positions, de blindés et d’installations de l’armée syriennes ont été touchées avec succès. C’est une catastrophe pour l’armée syrienne, qui a démontré une incapacité complète à contrer les drones turcs et qui paraît maintenant paralysée à Idlib » a laissé voir surTwitter Danny Makki, un analyste syrien indépendant. Parmi les victimes se trouvent la milice libanaise du Hezbollah et les miliciens chiites pro-iraniens, membres des brigades Zeinabiyoun et Fatemiyoun.

Hier dimanche 01 mars 2020, des blindés envoyés en renfort ont été détruits par des avions sans pilotes turcs. Les semaines dernières les rebelles syriens anti-Assad avaient perdu du terrain. Grâce aux frappes turques, ils ont pu reprendre l’offensive.