Le conflit syrien continue d’occuper l’actualité internationale. En effet, selon un communiqué du centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, des unités de la police militaire russe ont fait leurs entrées dans la ville de Saraqueb, dans le gouvernorat d’Idlib ce lundi 2 mars. Le but de leur présence sur le sol syrien serait d’assurer la sécurité de la population civile qui emprunte les autoroutes M4 et M5.

Assurer la sécurité des populations civiles

«Compte tenu de l’importance d’assurer la circulation sécurisée et libre des transports et de la population civile sur les autoroutes M4 et M5, des unités de la police militaire russe sont entrées dans la ville de Saraqeb, le 2 mars vers 17h00», a fait savoir le centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie par le canal de son communiqué.

Quelques heures plus tôt, les médias locaux avaient annoncé que les troupes de Assad avaient repris le contrôle de Saraqeb. Elles auraient maîtrisé plusieurs dizaines de soldats dans le camp adverse. Au total, ils ont détruit quatre chars, six blindés. Deux drones d’attaques de l’armée turque ont également été abattus.

Initiative qui ne risque pas de plaire à Erdogan

Notons que cette nouvelle initiative du président russe ne sera pas de nature à plaire à son homologue turc. La semaine dernière, le président Recep Tayyip Erdogan avait demandé à l’homme fort de Moscou de ne pas intervenir dans le conflit syrien. Il suggérait à Poutine de le laisser en face de Bachar el-Assad.

«J’ai demandé à M.Poutine quels étaient ses objectifs [en Syrie]. Si vous envisagez de créer une base militaire, allez-y, mais écartez vos troupes des nôtres. Je lui ai dit qu’ils nous laissent en tête-à-tête avec le régime [de Bachar el-Assad]», avait déclaré le président turc alors qu’il était en face des élus de son pays.