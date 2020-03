32 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation en Syrie. Les faits se sont déroulés le samedi 07 mars 2020, sur une route faisant la liaison entre Damas et la province de Homs dans le nord-ouest du pays. L’information a été donnée par un média syrien. Selon ses informations, l’accident a été causé par une série de collisions entre un camion-citerne et deux autocars. L’accident a fait 32 morts. Mohammad Khaled al-Rahmoun, le ministre syrien de l’intérieur a fait savoir que 77 personnes ont été blessées.

Le camion avait perdu ses freins

Selon lui, le camion-citerne a perdu ses freins et a ensuite foncé sur une quinzaine de véhicules parmi lesquels deux autocars transportant des passagers irakiens. Au rang des victimes de l’accident se trouvait des irakiens qui avaient effectué des pèlerinages dans des lieux saints en Syrie. Ces sites continuent d’être populaires chez les chiites de la région, en dépit de la guerre qui a fait depuis 2011, des millions de personnes déplacés et plus de 380 000 morts.

Selon les images diffusées par les médias, on voit la mobilisation de plusieurs équipes de secours autour des restes de deux véhicules. Aussi voit-on la photo d’un bus, dont une partie a été détruite.