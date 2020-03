Après avoir passé quelques mois dans une relative discrétion, le régime nord-coréen fait de nouveau parler de lui en procédant au tir de deux projectiles non identifiés. Une énième action de la part de Pyongyang, qui va jeter de l’huile sur le feu dans les relations très tendues avec la communauté internationale surtout avec les États-Unis. Il faut dire que depuis l’échec du sommet de Hanoï au Vietnam, Washington et Pyongyang ont du mal à accorder leur violon et un climat de méfiance s’est installé entre les deux capitales.

Fin 2019 déjà, la Corée du Nord avait réalisé une série de tirs de missiles avec un arsenal sophistiqué composé de missiles balistiques ou d’essai de système de lancement multiple de fusées guidées de gros calibre. Face à l’enlisement des négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord, le président nord-coréen, Kim Jong Un avait déclaré en début janvier, que son pays allait reprendre le développement de son programme nucléaire et mettre au point très prochainement une nouvelle arme stratégique.

Des tests qui vont alertés Washington

Ce Lundi 02 Mars, dans un communiqué, le ministère nord-coréen de la Défense a déclaré avoir tiré deux projectiles non identifiés depuis la côte sud-est du pays en direction de la mer. “L’armée surveille d’éventuels autres lancements et se tient prête” notifiera en substance le communiqué. Selon les informations d’une source du haut commandement nord-coréen, les projectiles ont été lancés depuis la localité de Wonsan, cette ville est réputée pour abriter fréquemment des tirs de missiles à courte portée pour la Corée du Nord.