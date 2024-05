Diplomatie: le Bénin doit revoir ses relations avec ses voisins

Les rapports entre le Bénin et les pays voisins sont de plus en plus tendus ces dernières années. Au-delà des tensions qui ont existé ou existent encore entre ce pays et ces voisins, il y a aussi beaucoup de mal-compréhensions entre les autorités béninoises et les investisseurs de certains pays voisins. Toute chose qui ne facilite pas la bonne santé diplomatique mais aussi économique du pays.

C’est la situation avec le Niger et son Pipeline qui est actuellement sur le tapis, démontrant la qualité peu enviable des relations entre le Bénin et certains pays voisins. En effet, depuis quelques années, les rapports entre le Bénin et ses voisins ne sont pas au beau fixe. En témoigne la dernière décision du président béninois de bloquer l’embarquement du pétrole nigérien depuis la plateforme de Sèmè, alors même qu’un accord a été régulièrement signé entre les deux nations. Ceci après une période déjà très tendue entre les deux pays après le coup d’Etat du 26 juillet qui a renversé Mohamed Bazoum.

En effet, après ce coup d’Etat, la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest avait décidé de certaines sanctions contre la junte au pouvoir. Le Bénin avait alors appliqué dans son intégralité les mesures imposées par la Cedeao. A cela, il faut ajouter les déclarations du président Patrice Talon qui avaient été fortement critiquées par les médias internationaux. Pendant ce temps les autres pays frontaliers avec le Niger avaient adouci le ton cherchant une conciliation pour une sortie de crise. Après cet épisode, alors que la Cedeao a assoupli sa position demandant la levée des sanctions, le Niger a durci le ton vis-à-vis du Bénin, maintenant sa frontière fermée à ce jour malgré la main tendue des autorités béninoises.

Le 1er janvier 2024, la Chambre de commerce et de l’industrie du Niger a « invité les opérateurs économiques à continuer à utiliser les ports et les corridors qui ont permis de desservir le pays depuis les événements du 26 juillet », soit celui de Lomé, au Togo, qui bien que membre de la Cedeao a adopté une attitude clémente avec les Etats putschistes sahéliens via les routes du Burkina Faso. Niamey souligne que les conteneurs, une fois débarqués sur le sol béninois, ne pourront pas être acheminés jusqu’au Niger à cause de la fermeture des frontières imposée par les sanctions de la Cedeao.

Avant cette situation, le Bénin et le Nigéria avaient eu des relations très tendues ayant entrainé la fermeture des frontières entre les deux pays pendant plus d’une année. C’était sur décision du président Buhari. Mais en dehors de l’Etat nigérian, les relations du Bénin avec les hommes d’affaires nigérians n’étaient pas non plus normales. Pendant plusieurs années, l’homme d’affaires le plus riche d’Afrique originaire de ce pays Aliko Dangote avait voulu faire des affaires commerciales avec le Bénin sans succès, sans oublier la fermeture du réseau Gsm Glo Mobile d’un autre homme d’affaire nigérian.

Avec le Togo aussi, tout n’est pas normal, de même que le Burkina Faso et le Mali. D’ailleurs aucun chef d’Etat voisin n’a mis pied au Bénin depuis l’arrivée du président Patrice Talon au pouvoir si ce n’est Bola Tinubu, le président nigérian et l’ex-chef d’Etat du Niger Mohamed Bazoum. La crise actuelle est une de trop et il s’avère important que le Bénin reconsidère ses relations avec ces voisins.