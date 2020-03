Le chef du commandement américain pour l’Afrique (Africom), le général Stephen Townsend a critiqué la façon dont les opérations militaires contre le terrorisme sont menées dans la région du Sahel. Le haut responsable militaire américain a notamment évoqué le manque de coordination et l’insuffisance de ces opérations dans cette partie du monde.

Opération “mal coordonnée”

Il indique que « beaucoup d’aide (militaire) occidentale arrive dans cette région, de la part des Européens, des Français et des Européens avec le soutien des États-Unis ».Mais cette aide est « insuffisante et mal coordonnée » selon les propos de l’officiel américain. Le général Stephen Townsend a également fait remarquer que les Français et les Européens sont conscients de cette situation et prennent des dispositions pour y faire face.

« Je pense que l’Europe peut et doit en faire davantage avant que les États-Unis en fassent davantage dans cette partie du monde », a notamment ajouté le chef du commandement américain pour l’Afrique (Africom). Cette déclaration du général américain intervient dans un contexte où les Etats-Unis envisagent fortement se retirer du Sahel. La question a déjà fait objet de discussion entre la France et les Etats-Unis.

Le soutien américain important pour les Français

« Les Français soulignent l’importance du soutien américain à leurs opérations », a indiqué la sous-secrétaire à la Défense en charge de l’Europe et l’Afrique au Pentagone, Kathryn Wheelbarger. « Ce que nous avons essayé de faire, c’est de les encourager à accélérer leurs processus de décision quant à l’acquisition de ces capacités, pour qu’ils ne dépendent plus du soutien des États-Unis », a-t-elle poursuivi.