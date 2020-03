Le conflit libyen n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Après la chute de l’ancien guide libyen Mouammar Kadhafi, le pays sombre dans une crise. Il est en proie à un conflit qui oppose principalement les forces du maréchal Khalifa Haftar au gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par les Nations Unies et ayant à sa tête Fayez al-Saraj. Les tensions ont fait beaucoup de déplacés, mais aussi des morts.

Une enquête menée par Public Eye et Trial International

Ce conflit qui a commencé depuis plusieurs années, semble cependant cacher un trafic illicite de carburant. C’est ce qu’affirme un rapport d’enquête menée par deux ONG suisses à savoir l’association Public Eye et Trial International. Les informations qui en découlent ont été obtenues par un média français à la fin du mois de février dernier.

Kolmar Group AG cité

Au cours de cette enquête, une entreprise suisse a été citée. Il s’agit de Kolmar Group AG, une compagnie située dans le canton de Zoug. Elle s’était installée dans un entrepôt de la capitale de Malte, la Valette, où elle loue huit citernes de gasoil. Celle-ci aurait reçu du carburant illicite venu de la Libye. Cela, probablement de la principale raffinerie du pays qui est située dans la ville de Zaouïa, à 45 km à l’ouest de la capitale Tripoli.

La raffinerie protégée par un groupe armé

La Compagnie nationale libyenne (Noc) est la seule entreprise autorisée par le gouvernement libyen à l’exploiter. Mais la protection de cette raffinerie est assurée par la brigade Shuhada Al-Nasr, un groupe armé qui participe au trafic de migrants et dirigé par Mohammed Kachlaf. Contre un pourcentage, ce dernier donne l’autorisation au « roi de Zaouïa », un trafiquant appelé Fahmi Ben Khalifa, de puiser dans les cuves de la raffinerie, pour alimenter son réseau de trafic illégal.

Un ancien footballeur impliqué

Des barques déversent alors du carburant dans des tankers. Parmi ceux-ci se trouvent deux à savoir l’Amazigh-F et le Basbosa, qui sont la propriété d’un ancien footballeur maltais : Darren Debono. Il est associé à Fahmi Ben Khalifa par le biais de ses deux sociétés, Oceano BluTrading Ltd et ADJ Trading Ltd. Les organisations suisses ont indiqué être parvenu à obtenir des preuves de transactions bancaires entre Oceano Blu Trading Ltd et l’entreprise suisse Kolmar.

11 millions de dollars versés à la Banif Bank Malta

Selon les informations de l’enquête, entre le 18 juin et le 22 juillet 2015, l’entreprise a réalisé 11 versements d’un montant total de 11 millions de dollars, à destination de la Banif Bank Malta, qui appartient à Oceano Blu Trading Ltd. Ces sommes d’argent coïncident avec la livraison de neuf cargaisons de gasoil libyen. Ces paiements ont pu être confirmés grâce à l’analyse des données de l’Automatic Identification System (AIS).

« Ce système nous a permis, avec l’appui de l’ONG américaine C4ADS, de réaliser une carte interactive des allers et venues, entre la Libye et l’entrepôt maltais de Kolmar, de trois tankers du réseau Ben Khalifa : Amazigh-F, Ruta et Selay » ont déclaré les enquêteurs. Face à ces allégations Kolmar n’a pas voulu faire de commentaires.